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Trabzon'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon!

AA |  12 Haziran 2020 Cuma - 0:07 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 0:07

Trabzon'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütü propagandası yapmak ve DHKP/C  terör örgütüne üye olmak suçundan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma  dosyası kapsamında belli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda Z.B, O.K.Y, G.N, S.P ve R.S gözaltına alındı.
 
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S "DHKP/C terör örgütüne üye  olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.
 
G.N, O.K.Y, S.P ve Z.B'nin ise haklarında yurt dışına çıkma yasağı  konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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Trabzon DHKP/C gözaltı
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