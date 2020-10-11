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Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın

AA |  11 Ekim 2020 Pazar - 20:51 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 20:51

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıktığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.


Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı  Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çalılık alanda örtü yangını çıktığını  anımsatarak Ortahisar, Akçaabat ve Yomra itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla  yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti. Yangınlara davetiye çıkarmamak  için dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:
 
"Dün gece saatlerinde Akyazı Mahallemizde meydana gelen yangın,  İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına  alındı. Yine TİSKİ ekiplerimiz tarafından bölgeye su takviyesi sağlanmıştır.  Trabzon'da son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak  üzere 35 farklı noktada yangın çıkmış olup ne mutlu bize ki can kaybı yaşanmadan  yangınlara gerekli müdahale yapılmıştır."
 
Raporlara göre yangınların çoğunun piknikler ve fındık bahçelerinde  yapılan temizliğin ardından yakılmak istenen ateş sonucu meydana geldiğine işaret  eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:
 
"Özellikle çeşitli nedenlerle bahçelerde yakılan ateşler, yangınlara  davetiye çıkarmaktadır. Vatandaşlarımız kontrollü olarak yaktığını düşünse de  küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canını ve malını  tehdit edebilmektedir. Mevsim şartları sıcak, yağışsız ve rüzgarlı geçmektedir.  Bu nedenle hiçbir gerekçe ile kuru ot, çalı gibi yanıcı maddelerin açık alanda ve  etrafa sirayet edecek yerlerde yakılmamasını, sigara gibi yakıcı maddelerin  yerlere atılmamasını istirham ediyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde havaların  soğuması ile birlikte herhangi bir tehlike yaşanmaması için vatandaşlarımızın  baca temizliklerini yaptırmalarını da önemle rica ediyorum."

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Trabzon Murat Zorluoğlu orman yangını
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