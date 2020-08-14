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Trabzon'da şiddetli yağış can aldı!

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 18:46 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 18:46

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.


Trabzon'da şiddetli yağış can aldı. Vali İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, Of'ta bugün etkili olan şiddetli  yağış nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini, bazı mahalle  yollarının kapandığını belirtti.  Sefaköy Mahallesi'nde 3, Yemişalan'da 3, Sugeldi Mahallesi'nde 1  vatandaşın mahsur kaldığını ifade eden Ustaoğlu, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin  çalışmalarıyla bu vatandaşların bulundukları yerden kurtarıldığını söyledi.
 
Ustaoğlu, şu an için ulaşılamayan vatandaş kalmadığını kaydederek,  "Ancak yeni gelen bir habere göre, Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir  halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşımız vefat etti." dedi.
Ustaoğlu, bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle ilçede çok sayıda ev ve iş yerini  su bastı.  AFAD, 112 Acil Servis, Sürmene Arama Kurtarma, Karayolları, Büyükşehir  ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
 

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