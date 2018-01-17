Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili flaş detay! Pilot...

Trabzon’da, iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçakla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Pilot, iniş hazırlığı yapıldığı sırada ‘otomatik gazdan çıkma’ yerine, yanlışlıkla ‘pas geçme’ butonuna bastı. Sağ motor kendini hâlâ ‘pas’ modunda sandı ve devir yükselterek uçağın aniden sola kaçışına neden oldu.

Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pisten çıkan ve denize metreler kala durabilen uçağın kontrolden çıkmasına ilişkin detaylar netleşiyor. Edinilen bilgiye göre, iniş hazırlığı yapıldığı sırada ikinci pilot 'otomatik gazdan çıkma' yerine, yanlışlıkla 'pas geçme' butonuna bastı. Pilotlar bu durumu düzeltti ancak motor freni aktif olmayan sağ motor kendini hâlâ 'pas' modunda sandı ve devir yükselterek uçağın aniden sola kaçışına neden oldu.

İKİNCİ PİLOT HATA YAPTI

Elde edilen veriler, pilotların ilk ifadeleri ve elde edilen bilgilere göre kazanın meydana geliş şekli ile ilgili en yüksek ihtimal şu şekilde değerlendirildi: Kaptan pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz yönetimindeki Pegasus Havayolları'na ait 737-800 tipi Zeynep adlı uçak, iniş için Trabzon Havalimanı'na yaklaşma yapmaya başladı. Uçağın kumandası, bu sırada ikinci pilot İrfan Yavuz'daydı ve inişi o yapacaktı. Pisti gören pilotlar, 'otomatik pilot'tan çıkarak manuel olarak uçmaya başladı. Ancak bu sırada ikinci pilot İrfan Yavuz, otomatik gaz kollarını devreden çıkarmak yerine TOGA (Take Of-Go Around) olarak adlandırılan 'PAS geçme' butonuna bastı. Bu durum uçağın kaptan pilotu tarafından fark edilerek müdahale edildi ve uçak piste normal şekilde yaklaşmasını sürdürdü. Piste normal bir şekilde iniş yapan pilotlar, gaz kollarını keserek uçağın 1 numaralı (sol) motorunun 'reverse' olarak adlandırılan motor frenlerini kapattı. Uçağın iki numaralı (sağ) motorunun 'reverse' ise çalışmıyordu. (Bu durum biliniyordu ve uçağın bu şekilde uçmasında ise herhangi bir emniyet kısıtlaması yoktu) Yavaşladıktan sonra pist sonunda uçağı terminale götürmek için kumandaları devralan Kaptan Pilot Ender Bayraktar, uçağın kanatlarındaki 'speed break' (hız kesici) olarak adlandırılan fren sistemini kapattı.

SİSTEMİN TUZAĞI

Kaza bu sırada yaşandı. 2 numaralı (sağ) motor kendisini havada 'PAS geçiyor' sandığı için tam güç açıldı ve uçak ani bir hızla sola doğru kaçış yaptı. Pilotlar, durdurmaya çalışana kadar, uçak pistten çıkarak denize doğru yöneldi ve denize 10 metre kala ancak durabildi. Aynı uçak tipinde uçan pilotlar, kazayı, 'Otomasyon sisteminin pilotlara hazırladıkları sinsi tuzaklardan biri' diye değerlendirdi.

THY'DEN KOLTUĞA EK ÜCRET

Türk Hava Yolları (THY), ücret politikasına yeni bir düzenleme getirdi. Yurtdışı uçuşlarda, diz mesafesi geniş koltuklardan artık ücret alınacak. Öte yandan Danimarka Maliye Bakanı Kristian Jensen, yapımı devam eden İstanbul'un yeni havalimanının kapasitesinin Türk Hava Yolları tarafından dahi doldurulabileceğini belirtti.

162 YOLCUYU ÇAMUR KURTARDI

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 10 metre kala yamaca saplanan Pegasus Havayolları'na ait uçağı büyük bir felaketin eşiğinden çamur kurtardı. 162 yolcu ve 6 mürettebatın burnunun dahi kanamadığı kazada, uçağın kanadının yamaca serpilen ve çamurlaşan toprağa tutunduğu, böylece bir felaketin eşiğinden dönüldüğü öğrenildi. Kaza sonrası birbiri ardına yapılan "Pistte büyük tehlike var" iddialarına da Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) sert yanıt geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nin incelemelerinin devam ettiğini aktaran yetkililer, ilk bulguları paylaştı. Pistlerin yanlarında yer alan şerit sahalardaki toprak alanda düzleştirme yapıldığını belirten yetkililer, "Trabzon Havalimanı'nda 2 ay önce bunu yaptık. Oradan çıkan yumuşak toprağı da uçağın saplandığı alana serptik. Bu yumuşak toprak çamur olmuş ve uçak tekerleri çamura saplanmış. Eğer çamur olmasaydı uçak çakılırdı" dedi. (Sabah)