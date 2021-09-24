24 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.43 EURO 10,3090 0.00
USD 8,7570 -0.05 ALTIN 490,050 -0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trabzon'da otelde rezalet! Fuhuş yaparken yakalandılar

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 0:02 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 0:02

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın, sınır dışı edildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube  Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınların fuhuş  yaptıkları belirlenen Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenlendi.
 
Haklarında tahkikat başlatılan 4 kadın sınır dışı edilmek üzere ilgili  kuruma teslim edildi.
 
Otel sahipleri ve işletmecileri hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya  zorlama" suçundan adli, Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde ise idari para cezası  uygulandı.
 
Otelin faaliyetten men edileceği belirtilen açıklamada, "İl merkezi  başta olmak üzere, ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını tehdit eden fuhuş  faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel  çalışmalar yapılmaya devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER

Trabzon fuhuş operasyon yabancı kadın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.