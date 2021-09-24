Trabzon'da otelde rezalet! Fuhuş yaparken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları belirlenen Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenlendi.

Haklarında tahkikat başlatılan 4 kadın sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Otel sahipleri ve işletmecileri hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan adli, Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde ise idari para cezası uygulandı.

Otelin faaliyetten men edileceği belirtilen açıklamada, "İl merkezi başta olmak üzere, ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir." ifadesine yer verildi.