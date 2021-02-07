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Trabzon'da ortaya çıktı! Temizlikçi kadını zorla müşterilere...

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 18:30 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 18:30

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, temizlikçi olarak çalışan kadına fuhuş yaptırdığı öne sürülen işletme sahibi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde bir apartta yaralama ihbarı  alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese giderek inceleme başlattı.
 
Sözlü ifadeler doğrultusunda, işletme sahibi B.G'nin, temizlik işçisi  olarak çalışan G.İ'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu  nedenle aralarında yaşanan tartışmada kadına tokat attığı belirlendi.
 
Kasten yaralama, fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek  suçlarından gözaltına alınan B.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince  tutuklandı.

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Trabzon Ortahisar fuhuş
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