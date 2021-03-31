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Trabzon’da korku dolu anlar! 3’ü çocuk, 4 kişi kurtarıldı

DHA/AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 17:56 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 17:56

Trabzon’da 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangında üst katta mahsur kalan 3’ü çocuk 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.


İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’nde 5 katlı binanın zemin katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti.
 
Üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 çocuk ve 1 kadın da itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Yangında hafif yaralanan Alzheimer hastası A.A. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
 
Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
 

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