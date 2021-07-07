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Trabzon'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibine saldırı

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 20:08 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 20:19

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibine sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu bildirildi.


İl Sağlık Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, ihbar  üzerine en kısa zamanda Sürmene ilçesindeki vakaya müdahale etmeye çalışan 112  ekibine ve ambulansa saldırıda bulunulduğu belirtildi.
 
Ambulansa zarar verildiği, görevlilere sözlü ve fiili müdahale  edildiği ve vakaya müdahil olmalarının engellendiği aktarılan açıklamada,  "Ekibimiz oradan kaçarak kurtulabilmiştir. Bu saldırıyı yapan kişileri şiddetle  kınıyor ve adli mercilerin bu kişiler için en ağır yaptırımı uygulayacaklarına  inanıyoruz. Bu tür olayların olmaması en büyük arzumuzdur." değerlendirmesinde  bulunuldu.
 
"Darp var, sözlü saldırı var. Sopayla saldırmışlar"
 
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, yaşanan olayın kendilerini  derinden üzdüğünü söyledi.
 
Ambulans ekibinin, bir kalp krizi vakasına müdahale etmeye gittiğini  belirten Usta, şunları kaydetti:
 
"Sürmene'deki ambulansımız başka bir görevde olduğu için Of'tan başka  bir ambulans sevk ediliyor. Arkadaşlarımız da en kısa sürede olay yerine  ulaşıyor. Geç kalınan bir durum yok. Ancak daha ambulanstan inmeden, saldırı  başlıyor. Vakaya müdahil olunamıyor. Vaka vefat ediyor. Sonra arkadaşlarımız  oradan uzaklaşıyorlar ve başka bir ambulans polis nezaretinde gidiyor."
 
Ekipte 4 görevlinin yer aldığını dile getiren Usta, "Bir erkek şoför  ve 3 kadın personelimiz var. Hatta arkadaşlarımızdan birisi stajyer ve bugün  göreve başlıyor. Daha ilk günden böyle bir olay yaşıyor. Darp var, sözlü saldırı  var. Sopayla saldırmışlar. Arkadaşlarımızın durumu iyi ancak travma yaşadılar.  Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık  inceliyor." ifadelerini kullandı.
 

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Trabzon Sürmene Acil Servis
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