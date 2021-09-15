Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Turalı Mahallesinde meydana geldi. Özel bir tesise ilçeden süt taşıyan A.K., idaresindeki 61 ADP 109 plakalı kamyonet ile süt alımı için mahalleye geldi. Süt alımı sonrası hareket eden sürücü, İddiaya göre kamyonetin önünde oyun Gamze Olgunu fark etmeyerek ezdi. Çevredekilerin uyarmasıyla duran kamyonun altında kalan küçük kız, hayatını kaybetti. Olgunun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Trabzon'da 2 yaşındaki Gamze feci şekilde can verdi!
Trabzon'da 2 yaşındaki Gamze feci şekilde can verdi!
İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),(DHA) | 15 Eylül 2021 Çarşamba - 18:01 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 18:01