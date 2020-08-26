TPAO ve BOTAŞ halka arz edilecek mi? Bakan Albayrak açıkladı!

Karadeniz'deki Sakarya bloğunda doğalgaz bulunmasının yankıları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bu keşifle birlikte BOTAŞ ve TPAO'nun halka arzının önünün açıldığını söyledi. Bu haberin ardından pek çok kişi de TPAO ve BOTAŞ halka arz edilecek mi? Halka arz nedir? sorularını araştırıyor. İşte TPAO ve BOTAŞ halka arzı ile ilgili gelişmeler...

TPAO VE BOTAŞ HALKA ARZ EDİLECEK Mİ?

Albayrak, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervi hakkındaki sorulara cevap verirken, “Bu son süreç gerek TPAO ve gerek BOTAŞ’ı farklı bir lige çıkaracak. Önümüzdeki yakın süreçte bu keşiflerin gelişmesiyle birlikte gerek TPAO, gerek BOTAŞ’ın bilançoları önce yurt içi, sonra yurt dışı olabilir, halka arz sürecinin de önünü açacak” dedi.

Albayrak Türkiye’nin uzun vadeli doğalgaz ithalat müzakerelerinde elini güçlendiren bir koz olarak nitelediği doğalgaz keşfinin ithalat yapılan ülkelerle işbirliğini ilerletmeyi sağlayacağını ifade etti.

Albayrak, “Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya İran ’dır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı” dedi.

HALKA ARZ NEDİR? HALKA ARZ NE DEMEK?

Halka arz, Sermaye Piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrının devamında gerçekleştirilen pay satışı olarak tanımlanıyor. Halka açılma sürecinde şirketler için en zor aşama karar aşamasıdır. Halka açılmaya karar verildikten sonraki aşamalar daha kolaydır. Bir şirketi halka arz kararı vermeye yönlendiren birbirinden farklı koşullar bulunuyor:

• Şirket, büyümesini halka arz yoluyla finanse etmeyi tercih edebilir.

• Şirketin rakiplerinin halka açık şirketler olduğu durumlarda, halka açık şirketlerin finansal açıdan daha sağlam olduğu algılaması, rekabette halka kapalı şirketler için dezavantaj yaratabilir.

• Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları büyütüp belirli bir aşamaya getirdikleri şirketleri halka arz etmek suretiyle kârını realize etme yolunu seçebilirler.

• Şirket, çalışanlarını motive ve teşvik etmek amacıyla pay bazlı performans planlarını kullanabilir.

• Şirket, halka arz sonrası kendine ekonomi sayfaları ve medyada daha çok yer bulur, yatırımcılar ve finansal kurumlar nezdinde kredibilitesi artar.

Farklı koşullara bağlı olarak şirketin paylarını halka arz etme şekli değişebiliyor. Şirketler mevcut sermayeyi temsil eden paylarının bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilmekte veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilmektedirler.