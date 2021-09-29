Tozkoparan İskender'in yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Tozkoparan İskender’in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender yeni sezon tarihi ne zaman? İşte , Tozkoparan İskender ile ilgili merak edilenler…

Tozkoparan İskender 2. sezonu için meraklı bekleyiş devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana önemli bir izleyici kitlesi yakalayan Tozkoparan İskender’in yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender yeni sezon tarihi ne zaman? İşte , Tozkoparan İskender ile ilgili merak edilenler…

TOZKOPARAN İSKENDER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tozkoparan İskender, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Tozkoparan İskender'in yeni sezonuna ekim ayında başlaması öngörülüyor.

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU

Çocuk yaşlarda rekorlar kıran bir süper kahraman olan İskender günümüze geliyor. Yol arkadaşları Salih, Fikri ve Giovanni de İskender'le birlikte gelmiştir. 1313 yaşında olan İskender sıra dışı yetenekleri olan biridir. İskender'in amacı yaşadığı döneme geri dönmektir. İskender kendi dönemine dönmezse tarihin akışı değişecektir.