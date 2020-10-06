Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı nasıl oluşur? Meteoroloji'den Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yurdun batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Peki, Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı nasıl oluşur? İşte toz taşımı ile ilgili bilmeniz gerekenler ve Meteoroloji'den yapılan uyarı...

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, yurdun batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Marmara ve Ege kıyılarında görülecek toz taşınımı nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Peki, Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı nasıl oluşur? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege kıyıları için toz taşınımı uyarısı yaptı. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından paylaşılan görselde, toz taşınımının 12.00-18.00 ve 18.00-24.00 saatleri olacağına dikkat çekildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, temel olarak kuraklık ve çölleşme temelli ortaya çıkmaktadır. Toz Taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem arz etmektedir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika'da Sahra çölü, Asya'da Gobi ve Taklamakan çölleri, Arabistan Yarımadası çölleri, Güney Amerika ile Avustralya 'da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.

TOZ TAŞINIMI NASIL OLUŞUR?

Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir.

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir.

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların bu olaylardan en fazla etkilendiği bilinmektedir. Afrika’da yapılan çalışmalar, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğunu göstermiştir.

Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılmakta, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşanmaktadır.