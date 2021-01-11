Çekya’da bulunan Kolin üretim tesisi Toyota Motor Avrupa’nın bir parçası haline geldi. Toyota aynı zamanda üretim tesisine 4 milyar krondan daha fazla yatırım yaparak genişletme ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte Toyota, artan talebe yanıt vermek adına hibrit teknolojisi dahil olmak üzere yeni Toyota Yaris’in üretimine 2021’in ikinci yarısında burada da başlayacak.2021 itibariyle TMMCZ olarak isimlendirilen fabrikada, 2005’ten bu yana Toyota Aygo, Peugeot 108 ve Citroën C1 olmak üzere A segmenti modellerin üretimi gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada Toyota’nın bu üretimleri sürdürmeye devam edeceği bildirildi.
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- Toyota Yaris’i Çekya’da üretecek!
Toyota Yaris’i Çekya’da üretecek!
11 Ocak 2021 Pazartesi - 11:12 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 11:12
Toyota ve PSA Grubu arasında 2002’de başlayan işbirliği sonucunda ortak üretim gerçekleştiren TPCA fabrikasının tüm hisseleri Toyota tarafından satın alındı.
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