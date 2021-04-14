Toyota Türkiye, 2 bin 500 personel alacak

Toyota Türkiye, yıl sonuna kadar 2 bin 500 sözleşmeli çalışan istihdam etmeyi planlıyor. Şirket ilk adımda, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık bin kişinin işe başlatılmasını hedefliyor.

MEGİP kapsamında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de işe alınacaklar için, 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim sonrası kursiyerlere 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olma imkanı sağlanacak.

Ayrıca bu alımların bir kısmı 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecekler.

İşe alım için yetiştirilecek meslek grupları ise kalite kontrolcü, oto montajcı, nokta kaynakçısı, boya operatörü ve plastik mamuller imalatçı olarak açıklandı.

Katılımcı şartları ve başvuru şekli

Mesleki eğitim projesine katılmak isteyen iş arayanların, 30 yaşın altında, en az lise mezunu, Sakarya Kocaeli veya Düzce’de ikamet ediyor olması gerekiyor.