Toyota’nın ticarisi Proace City satışa çıktı!

Hem iş hem de özel amaçlı kullanılacak özellikler dikkate alınarak tasarlanan PROACE CITY, Türkiye’de lansmana özel 199 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.PROACE CITY’nin online olarak gerçekleşen lansmanında bir konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye ve Avrupa’da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekerek “PROACE CITY dış tasarımda şık ve premium, iç tasarımda da binek araç konforuna sahip bir model”dedi. Benzerlerine göre aracın tüm versiyonlarında standart sunulan donanımların çok üst düzeyde olduğunu belirten Bozkurt şunları söyledi;

“PROACE CITY bir SUV tasarımı, donanımı ve binek otomobil konforunu barındırıyor. Standart olarak sunulan bu donanımlar modelimizi segmentinde ayrı bir yere taşıyor. Satışlarımıza müşteri beklentisinin yüksek olduğu camlı van modelimizle başlıyoruz. PROACE CITY için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4,5-5 pay alarak 5000-5500 aralığında bir satış hedefimiz bulunuyor. Eğer ek adetler de alabilirsek satış adetleri yukarıya çıkacaktır. Hafif ticari araç pazarı ülkemizde sürekli gelişen bir pazar. Geçtiğimiz yıl 162 bin adet sevilerinde tamamlanan pazarın bu yıl 180-200 bin aralığında satış adetlerine ulaşmasını bekliyoruz.”



“5 yıl 150 bin km garanti”



PROACE CITY’nin Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi olduğunu ve giriş seviyesinden itibaren zengin donanımlar ile satışa sunulduğunun altını çizen Bozkurt “ Sınıfında yalnızca PROACE CITY’de bulunan yansıtmalı renkli gösterge ekranı, bütün versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefon entegrasyonu, Flame X-Pack ve Passion X-Pack’te yine standart olarak bulunan panoramik cam tavan gibi üstün bir çok özellik modelimizi ayrı bir yere konumlandırıyor. Ancak segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında olması Toyota markasını ve PROACE CITY’yi farklı kılıyor” şeklinde konuştu. Bozkurt ayrıca PROACE CITY’nin de ürün gamına katılmasıyla birlikte müşterilere üstün hizmet sağlayacak yeni “Toyota Professional” marka stratejisini de tüm yetkili satıcılarda devreye alacaklarını da sözlerine ekledi.



1000 kg römork kapasitesi



821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg’lik römork çekme kapasitesiyle öne çıkan PROACE CITY, aynı zamanda verimli motor seçenekleri sunuyor. PROACE CITY, üst düzey teknolojik özellikleri, etkileyici aktif güvenlik sistemleri ve kolay kullanıma sahip esnek kabiniyle donanımlı bir mobil ofis gibi kullanılabiliyor. 4,403 mm uzunluğa, 1,880 mm yüksekliğe, 1,848 mm genişliğe ve 2,785 mm dingil mesafesine sahip PROACE CITY, modern iç ve dış tasarımı pratik bir kullanım ve konforlu sürüşle buluşturuyor. Araç, 775 litre ve arka koltuklar katlandığında 1414 litre olan bagaj hacmiyle de öne çıkıyor.



İki farklı motor ve şanzıman



PROACE CITY, iki farklı dizel motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. 100 HP ve 130 HP’lik 1.5 litre dizel motorlar, düşük yakıt tüketimi ve düşük CO2 emisyon değerleriyle öne çıkıyor. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 110 g/km CO2 değerine sahip motorun karma tüketimi 4.2 litre/100 km. Bu güç ünitesi, aracın 0-100 km/s hızlanması 12.9 saniye tamamlamasını ve 172 km/ maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor.PROACE CITY’nin daha yüksek performans sunan 130 HP ve 300 Nm’lik 1.5 litre dizel motoru ise, 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. 114 g/km CO2 emisyon salımı olan aracın, 100 km’de tüketimi ise 4.4 litre. 0-100 km/s hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlayan 130 HP’lik PROACE CITY, 183 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. PROACE CITY’nin her iki motor seçeneği de, hem şehir hem de şehir dışı sürüşlerde ideal bir performans sunuyor.