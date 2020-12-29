Toyota'nın miniği C+Pod yollarda!

İlk İlk etapta sınırlı sayıda Japonya’da olmak üzere satılan araca öncelikle kurumsal kullanıcılar, yerel hükümetler ve elektrikli aracın kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapan diğer organizasyonlar erişebilecek. C+pod, 2022 yılından itibaren ise bireysel kullanıcılara da satışa sunulacak. Yeni C+pod’un şu anda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sadece elektrikli araçlar tarafından sunulan yeni hizmetler de tanıtıldı. Yeni C+pod, kişi başına enerji verimliliğini artıran bir mobilite seçeneği olarak iki koltuklu olacak şekilde tasarlandı.

150 km gidiyor



2.490 mm uzunluğa, 1.290 mm genişliğe, 1.550 mm yüksekliğe ve 1.780 mm dingil mesafesine sahip aracın dönüş çapı ise sadece 3.9 metre. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, aynı zamanda tek şarjla 150 km yol kat edebiliyor. 2 kişilik C+pod’un 9.06 kWh güce sahip lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C+pod önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod’un ağırlığı ise sadece 670 kg.