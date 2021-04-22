Toyota'nın geleceği bu araçta!

Ön gösterimi gerçekleştirilen bu yeni konsept, sıfır emisyonlu bataryalı elektrikli araçlar serisinin ilki olarak öne çıkıyor. Toyota bZ (beyond Zero/Sıfırın ötesinde) yeni ürün gamıyla birlikte global olarak yeni elektrikli araçlar da tanıtacak. Bu yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip olan orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X Concept, Toyota’nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Konseptteki ‘bZ’ kısaltması ‘beyond Zero/Sıfırın ötesinde’ isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota’nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor. Toyota bu araçla birlikte aynı zamanda topluma, bireylere ve çevreye yeni faydalar sağlamayı da amaçlıyor.



D segmenti kadar geniş



Toyota bZ4X Konsepti, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen yeni e-TNGA modüler platformu üzerine yapıldı. Uzun aks aralığı ve kısa ön-arka çıkıntılarıyla birlikte geniş bir kabine sahip aracın arka diz mesafesi ise, büyük bir D segmenti modeli ile benzer seviyede.

Aracın ön yaşam alanı ise, bir “sürüş modülü” etrafında tasarlandı. Böylece sürücüye, yol ve önemli bilgilerle direkt olarak bağlantıda olma hissi veriliyor. Alçağa konumlandırılan ön konsol panoramik bir görüş açısı sağlarken daha ferah bir atmosfer getiriyor. Kontroller kolay kullanım için orta konsolda toplandı. Dijital sürücü göstergeleri direksiyonun üzerinde konumlandırıldı. Böylece sürücü, bilgileri gözünü yoldan minimum oranda ayırarak görebiliyor.



Optimize edilmiş sürüş menzili



Geliştirme programı, Toyota’nın 20 yılın üzerindeki araç elektrifikasyon liderliğinin getirdiği faydalar ve markanın belirleyici kalite, dayanıklılık ve güvenilirliğiyle birlikte gerçekleştirildi. Bu sayede motor, kontrol ünitesi ve batarya yönetim sisteminden oluşan elektrikli güç ünitesi, sınıfının lideri verimliliğe ve oldukça rekabetçi bir sürüş menziline sahip oldu. Aracın çevreci profili, aynı zamanda aracın üzerinde bulunan ve menzili artıran solar şarj sistemiyle güçlendiriliyor. Toyota’nın hibrit ve dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibrit araçları için geliştirdiği batarya teknolojisinin getirdiği kapsamlı deneyim sayesinde, Toyota bZ4X Konsepti için kullanılan daha büyük, daha güçlü batarya, yüksek güvenilirlik, kalıcı performansı ve soğuk iklimlerde dahi sürüş menzilini koruyacak şekilde geliştirildi.



Toyota bZ4X Konsepti, Toyota’nın yeni bZ, yani beyond Zero adlandırma kuralını taşıyan ilk modeli oldu. Toyota, 2025’e kadar 7 Toyota bZ modeli dahil olmak üzere 15 bataryalı elektrikli model sunmayı hedefliyor.