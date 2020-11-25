Toyota’nın en küçüğü 209 bin TL’den başlayacak

1999 yılında ilk nesli tanıtılan Yaris dördüncü nesliyle yollara indi. Markanın TNGA adı verdiği yeni platformu üzerine yapılan Yeni Yaris’in fiyatı 209 bin TL’den başlıyor. Aracın lansmanında konuşan Toyota Türkiye A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, özellikle B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belirterek şunları söyledi;

”Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiamızı güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Tamamen yenilenen Yaris’in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.”



2500 adet satacak



Bozkurt, Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 64 bin adetlik Yaris satışı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyerek “2020 yılı için 400 adetlik Yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2100 adetlik Yeni Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz ” şeklinde konuştu. TNGA platformu sayesinde Yaris, bir önceki modeline göre yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip oldu. Yüksekliği 40 mm azaltıldı, genişliği 50 mm ve iz açıklığı 57 mm artırılan Yaris daha sportif profile ulaştı. Genel uzunluğu 5 mm azaltılan boyutlarıyla birlikte Yaris, sınıfının lideri dönüş çapına sahip oldu.

Araç büyüdü



Sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafe 20 mm artırılarak kabin konforu ileriye taşındı. Bununla birlikte Yeni Yaris 700 mm derinlik ve 286 litre bagaj hacmine sahip. Yeni Yaris’te bulunan Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerine sahip 8 inç Toyota Touch multimedya ekranı tüm modellerde standart olarak sunuluyor. Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi; daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.



Elektrikle 130 km’’ye çıkabiliyor



Yeni Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Aracın hibrit sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP’ye ulaştı. Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen araçta CO2 emisyonu 86 g/km’ye düşürüldü. WLTP çevriminde yakıt tüketimi bir önceki modele göre yüzde 20 iyileştirilerek 2.8 lt/100 km olarak ölçüldü. Yaris, hibrit motorun yanı sıra 1.5 litrelik Dynamic Force benzinli motoruyla da tercih edilebilecek. 125 PS güç ve 153 Nm tork üreten 3 silindirli motor, 6 ileri manuel şanzıman veya W-CVT şanzıman ile tercih edilebilecek.