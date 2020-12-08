Toyota’nın elektrikli SUV'u yolda

Toyota tamamen elektrikli SUV modelinin tanıtımını yaptı. 2025’te global olarak 5.5 milyon elektrik motorlu satışı planlayan Toyota , 2030’da ise, yakıt hücreli ve bataryalı elektrikli dahil olmak üzere 1 milyondan fazla sıfır emisyonlu satışı gerçekleştirmeyi de hedefliyor. Yeni e-TNGA platform üzerine yapılacak yüzde 100 elektrikli SUV modeli ise markanın önümüzdeki dönemde çıkacağı bataryalı elektrikli modellerinin ilk adımı olacak. Önümüzdeki aylarda bu yeni SUV hakkında daha fazla detay vermeye hazırlanan Toyota, ilk etapta bir tasarım silueti ve platform mimarisini paylaştı. Henüz ismi açıklanmayan SUV aracı, akıllı tasarım felsefesiyle çok yönlü olacak ve farklı ürün tiplerine adapte edilebilecek.

Japonya’da üretilecek

Yeni e-TNGA platformu, önden çekişli, arkadan itişli veya dört çeker sürüşlü araçlara adapte edilebilecek. Platform böylece farklı batarya boyutlarına ve elektrik motorlarına sahip araçlar için de kullanılabilecek. Toyota bu çok yönlü yaklaşım sayesinde geliştirme zamanlamasını da kısaltmış olacak. Model geliştirilmesi tamamlanan ve ilk e-TNGA üzerine yapılacak bu SUV araç Toyota’nın Japonya’daki ZEV fabrikasında üretilecek. Bu teknolojinin sadece otomobillerde değil, ağır ticari araçlar, otobüs filoları, forkliftler ve jeneratörler gibi birçok farklı alanda kullanıldığının altını çizen Toyota, tekneler ve trenler için de testlere de devam ettiğini açıkladı.