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Toyota, mart ayında rekora imza attı

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 8:54 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 8:54

Japon otomobil devi Toyota, küresel araç satışlarını mart ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırarak yeni bir rekor kırdı.


Firmanın güncellenen bilanço verileri, dış piyasalardaki artan talep  sonucu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye negatif etkilerinin  kaybolmaya başladığını ortaya çıkardı.
 
Buna göre Toyota mart ayında küresel bazda 982 bin 912 araç satışı  gerçekleştirdi. Bu satış oranı aylık bazda yeni bir araç satış rekoru olarak  kayda geçti.
 
 Firmanın, Ocak-Mart 2021 dönemindeki satışları ise önceki yılın aynı  dönemine kıyasla yüzde 19,1 arttı. Bu dönemde yüzde 10 seviyesinde artış  hedefleniyordu.
ABD'de spor arazi araçları ile hibrit otomobillere, Çin'de ise Corolla  Sedan modeline yönelik güçlü talep sonrası Toyota'nın deniz aşırı satışları yeni  rekorla 791 bin 568'e çıktı.
 
Martta önceki yılın aynı dönemine kıyasla deniz aşırı satışlarda yüzde  57,8 artış gözlenirken, Japonya içinde ise yüzde 6,4 artışla 191 bin 344 araç  satıldı.
 
  

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