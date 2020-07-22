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Toyota kurumsal kimliği yeniledi

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:59 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 15:59

Toyota, Avrupa için kurumsal kimliğinde değişikliğe gitti.


Toyota, marka logosu ve tipografisi için Avrupa’da kullanacağı yeni marka tasarımına geçiş yaptı. Yeni bir dönemi temsil eden değişim, Toyota’nın otomobil şirketi olmanın yanı sıra bir mobilite şirketine dönüşümüne de vurgu yapacak. Yeni marka tasarımı, Avrupa’da çok iyi bilinen Toyota yazısının yerine sade bir 2 boyutlu logo tasarımı olarak öne çıkıyor. Yeni logo tüm iletişim noktalarında uygulanırken, mevcut logo araçlarda kullanılmaya devam edecek. 
 

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