Toyota fiyat listesi! ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları belli mi?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile anahtar teslim fiyatı 320 bin TL’ye kadar olan otomobillere yüzde 3 ile yüzde 16 arasında indirim olarak yansıyacak. Peki, ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları belli mi?
Toyota fiyat listesi belli mi?
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira
Toyota yeni fiyat listesinde güncellemeye gittiğinden 2021 Toyota fiyat listesini paylaşıyoruz. Güncel fiyatlar belli olduktan sonra haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları
Fiat Egea 1.4 Fire fiyatı 159 bin 900 liradan 154 bin 569 liraya düşecek.
Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289 bin 200 TL'den 240 bin TL'ye inecek.
Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT’in fiyatı 356 bin 400 TL’den 297 bin TL’ye düşecek.
Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301 bin 900 TL'den 251 bin 500 TL'ye düşecek
Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317 bin 350 TL'den 264 bin 500 TL'ye gerileyecek.
Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı ise 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inecek.
Honda Civic 1.6 Elegance fiyatı 312 bin 600 liradan 260 bin 499 liraya inecek.
Hürriyet’in haberine göre indirim olan araçlar…
Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira
Dacia Duster 1.5 dizel
Çıplak fiyatı: 142.655 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
Yeni KDV: 38 bin 516 lira
Honda Civic 1.6 Elegance
Çıplak fiyatı: 147.175 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
Yeni KDV: 39 bin 737 lira
Hyundai i10
Çıplak fiyatı: 91.723 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira
Yeni KDV: 23 bin 939 lira
Hyundai Elantra
Çıplak fiyatı: 108.947 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira
Yeni KDV: 29 bin 415 lira
KIA Sportage
Çıplak fiyatı: 137.900 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira
Yeni KDV: 37 bin 233 lira
Nissan Juke
Çıplak fiyatı: 137.382 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira
Yeni KDV: 37 bin 93 lira
Opel Astra HB
Çıplak fiyatı: 136.299 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
Yeni KDV: 36 bin 800 lira
Seat Leon
Çıplak fiyatı: 131.000 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 281.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 231.870 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 65 bin 500 lira
Yeni KDV: 35 bin 370 lira
Volkswagen Golf
Çıplak fiyatı: 136.158 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
Yeni KDV: 36 bin 762 lira