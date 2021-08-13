Toyota fiyat listesi! ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları belli mi?

Toyota fiyat listesi Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV matrahında düzenlemeye gidilince sorgulanmaya başlandı. Düzenlemeyle birlikte birçok model yüzde 50’lik vergi dilimine düştü, fiyatlar geriledi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Yapılan matrah güncellemesi ile birlikte fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobillere 50 bin TL'ye kadar indirim gelecek. İşte Toyota fiyat listesi 2021…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile anahtar teslim fiyatı 320 bin TL’ye kadar olan otomobillere yüzde 3 ile yüzde 16 arasında indirim olarak yansıyacak. Peki, ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları belli mi?

Toyota fiyat listesi belli mi?

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

Çıplak fiyatı: 136.040 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Toyota yeni fiyat listesinde güncellemeye gittiğinden 2021 Toyota fiyat listesini paylaşıyoruz. Güncel fiyatlar belli olduktan sonra haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖTV indirimi 2021 araç fiyatları

Fiat Egea 1.4 Fire fiyatı 159 bin 900 liradan 154 bin 569 liraya düşecek.

Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289 bin 200 TL'den 240 bin TL'ye inecek.

Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT’in fiyatı 356 bin 400 TL’den 297 bin TL’ye düşecek.

Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301 bin 900 TL'den 251 bin 500 TL'ye düşecek

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317 bin 350 TL'den 264 bin 500 TL'ye gerileyecek.

Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı ise 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inecek.

Honda Civic 1.6 Elegance fiyatı 312 bin 600 liradan 260 bin 499 liraya inecek.

Hürriyet’in haberine göre indirim olan araçlar…

Fiat Egea 1.4 Fire

Çıplak fiyatı: 90.339 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45



Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira



Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe



Çıplak fiyatı: 109.228 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira



Yeni KDV: 29 bin lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel



Çıplak fiyatı: 136.040 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira



Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Dacia Duster 1.5 dizel



Çıplak fiyatı: 142.655 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira



Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Honda Civic 1.6 Elegance



Çıplak fiyatı: 147.175 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira



Yeni KDV: 39 bin 737 lira

Hyundai i10



Çıplak fiyatı: 91.723 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45



Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira



Yeni KDV: 23 bin 939 lira



Hyundai Elantra



Çıplak fiyatı: 108.947 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira



Yeni KDV: 29 bin 415 lira

KIA Sportage



Çıplak fiyatı: 137.900 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira



Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Nissan Juke



Çıplak fiyatı: 137.382 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira



Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB



Çıplak fiyatı: 136.299 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira



Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon



Çıplak fiyatı: 131.000 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 281.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 231.870 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 65 bin 500 lira



Yeni KDV: 35 bin 370 lira

Volkswagen Golf



Çıplak fiyatı: 136.158 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira



Yeni KDV: 36 bin 762 lira