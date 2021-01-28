Toyota duyurdu! Volkswagen'i geçti, ilk sıraya oturdu

Salgının küresel ekonomiye etkisiyle Nisan-Haziran 2020 döneminde daralan satışlar sonrası Toyota'nın yıllık bazdaki satışları, son 5 yılda ilk kez düşüş göstermiş oldu.

Çin ve ABD piyasalarında toparlanma yaşayan Toyota, geçen yılın son çeyreğinden itibaren aydan aya satışlarını artırdı.

Kyodo ajansının haberine göre, Toyota'dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, "sağlam satış" sonuçları doğurduğunu belirterek, "Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı." ifadelerini kullandı.