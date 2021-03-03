Toyota'dan yeni küçük araç geliyor!

GA-B platformu üzerinde üretilecek tamamen yeni A segmenti model, Toyota markası için giriş seviyesi rolü oynamayı ve ulaşılabilir konumda olmayı sürdürecek. Toyota’nın son dönemde çıkan yeni modelleri, TNGA mimarisi üzerine yapılan platform sayesinde, daha iyi sürüşü, daha iyi yol tutuşu, daha yüksek güvenliği ve tasarımıyla öne çıkıyor. 2021 Avrupa’da Yılın Otomobili olan Yeni Yaris de, GA-B platformu üzerine yapılmıştı. Dikkat çekici tasarımı, yüksek kabin konforu, verimli ve dinamik hibrit motoru ve üstün sürüş dinamikleri ve sınıfının lideri güvenliğiyle Avrupalı kullanıcılardan da beğeni topladı.

500 bini aşmayı planlıyor

GA-B platformu üzerine inşa edilecek bir sonraki model ise Yaris Cross olacak. Yaris, Yaris Cross ve yeni A segmenti model ile birlikte Avrupa’da GA-B platformu kullanan bu modellerin yıllık üretiminin 500 bini aşması bekleniyor.

Marka, yeni A segmenti modelin ulaşılabilir olmasıyla bu rakamlara ulaşmayı hedefliyor. Bununla birlikte bu segmentte motor seçimi de büyük önem taşıyor. Günümüzde A segmentinde içten yanmalı motorlara sahip ürünler ağırlıkta ve bu da bütçenin kilit bir nokta olduğunu gösteriyor.