Toyota'dan 450 km menzilli elektrikli geliyor!

Bu yılın başında gösterilen konsepte sadık kalınarak tasarımı ve teknolojisi geliştirilen üretim versiyonu bZ4X, Toyota’nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota olacak. bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor.

Elektrikli motor ve batarya performansı



150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8.4 saniye olan bZ4X’in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı. Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.7 saniyede gerçekleştirebiliyor. Tek pedallı kullanım özelliği ise frenin enerji jenerasyonunu artırarak sürücüye sadece gaz pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı veriyor.

Toyota, bataryayı 10 yıllık (240 bin kilometre) sürüşün sonrasında dahi orijinal performansın yüzde 90’ını verecek şekilde geliştirdi. Verimli ve etkili ısıtma sistemi sayesinde sıfırın altındaki sıcaklıklarda dahi güvenilirliğini koruyan batarya, 150 kW hızlı şarj sistemiyle birlikte yüzde 80 kapasiteye 30 dakika civarında erişebiliyor.



TNGA platformunda imalat



Toyota güneş panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.bZ4X bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen e-TNGA platformu üzerine yapılan ilk Toyota oldu.

Yeni platform ile birlikte batarya, şasinin ayrılmaz bir parçası olarak entegre edildi. Aynı zamanda bataryanın tabanın altına konumlandırılması sayesinde alçak ağırlık merkezine, ideal ön/arka ağırlık dağılımına, kusursuz güvenlik, sürüş ve yol tutuş için yüksek gövde rijitliğine sahip. Yeni ve esnek e-TNGA platformu gelecekte tanıtılacak bu modellerinde de kullanılacak. Toyota bZ4X, dış ölçülerine bakıldığında e-TNGA platformunun getirdiği tasarım avantajlarını da ortaya koyuyor. RAV4 ile karşılaştırıldığında bZ4X 85 mm daha alçak, daha kısa ön-arka çıkıntılara sahip ve aks aralığı RAV4’e göre 160 mm daha uzun ölçülere sahip. Aracın genel çevikliği sınıfının öncüsü 5.7 metrelik dönüş yarıçapı ile de kendisini gösteriyor.