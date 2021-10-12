Toyota "C+walk" ile mobilitesini genişletiyor

Toyota, herkes için hareket özgürlüğü sağlama felsefesi ile 4 tekerlekli taşıtlar haricinde de üretime girme kararı aldı.

Toyota “bir mobilite şirketi” olma yolunda yeniliklerinden biri olan C+walk yürüyüş alanı mobilite serisinde, C+walk T'yi tanıttı. Bu ürün, öncelikli olarak Japonya ’daki Toyota yetkili satıcılarında yer alacak. C+walk T, kullanımı kolay, üç tekerlekli, ayakta duran bir elektrikli mobilite aracı olarak dikkat çekiyor. Kolay biniş ve iniş için 150 mm yüksekliğinde alçak ve düz bir tabana sahip olan araç, yürüyüş alanlarında rahat kullanım sağlıyor. Ayrıca bu mobilite ürünü yan yana seyahati ve diğer yayalarla hareket halinde iletişimi kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Fiyatı açıklandı

C+walk T çevre dostu olmasının yanı sıra, tek bir kişiyle aynı oranda yer kaplıyor ve tipik insan yürüme hızlarında seyahata olanak tanıyor. C+walk T öndeki engellerle veya yayalarla çarpışmayı önlemeye yardımcı olan engel algılama özellikleriyle de donatıldı. Kullanımı kolaylaştırmak adına dik yokuşlardan inerken C+walk T eğim algılama özelliğiyle de otomatik olarak yavaşlıyor. Çıkarılabilir lityum iyon batarya ile sunulan araç yaklaşık 2.5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Tipik insan yürüme hızlarında, tek şarj ile yaklaşık 14 km yol kat edebiliyor. 0.59 metre dönüş yarıçapıyla ise yerinde dönüş yapabilecek şekilde tasarlandı. C+walk T’nin başlangıç fiyatı Japonya’da 341 bin Japon yeni olarak açıklandı.