04 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 0.29 EURO 8,6180 -0.09
USD 7,1690 0.06 ALTIN 420,160 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Toyota bu yıl rekor seviyede araç üretmeyi planlıyor

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 8:59 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 8:59

Japon otomotiv devi Toyota’nın bu yıl küresel araç üretimini yeni bir rekorla 9,2 milyon adede yükseltmeyi planladığı bildirildi.


Kyodo ajansının haberine göre Toyota Motor, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınının  piyasalara etkisinin hafiflemesi sonrası üretimi artırmayı  hedefliyor.
 
Buna göre Japon üretici, piyasaların negatif etkilendiği 2020’de  ürettiği 7,9 milyon araç adedini yaklaşık yüzde 20 artıracak, dünya genelindeki  tesislerinde 9,2 milyon araç üreterek kendi rekorunu kıracak.
 
Bu kapsamda geçen yıl 2,92 milyon araç üretilen Japonya’daki  tesislerde bu yıl 3,02 milyon araç imal edilecek.
 
Salgın döneminde ekonomik faaliyetlerin etkilenmesi sonrası azalan  talep sebebiyle Nisan 2020’de firmanın üretimi yarı yarıya düşmüştü.
 
Firma, Çin ve Kuzey Amerika piyasalarındaki güçlü talep sonrası yıl  sonuna doğru üretim istatistiğini yükseltmişti.
 
Toyota’nın şimdiye kadarki küresel araç üretim rekoru 9,05 milyon  adetle 2019’da gerçekleşmişti.
 

ETİKETLER

Toyota Japon otomotiv araç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.