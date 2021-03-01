Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Usta oyunculardan oluşan oyuncu kadrosu ve konusu ile TRT'nin dikkat çeken yapımlarından olan Tövbeler Olsun 9 Ağustos 2020'de izleyici ile buluşmuştu. Son gelen bilgilere göre Tövbeler Olsun dizisinin final yapacağı iddia edildi. Dizinin takipçileri, 'Tövbeler Olsun ne zaman bitiyor? Neden bitiyor? Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?' sorularını araştırıyor. İşte Tövbeler Olsun dizisi ile ilgili son gelişmeler...

Usta oyunculardan oluşan kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken TRT yapımlarından olan Tövbeler Olsun dizi si reyting kurbanı oldu. Ekranların sevilen aile komedi dizilerinden olan Tövbeler Olsun dizisi ile ilgili önemli bir karar alındı. Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi isimlerin başrolde yer aldığı Tövbeler Olsun dizisinin takipçileri 'Tövbeler Olsun neden final yapıyor?' sorusunu araştırırken Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 32. bölümde final yapması bekleniyor. Peki, Tövbeler Olsun ne zaman bitiyor? Neden bitiyor? Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun neden final yapıyor? İşte detaylar...

Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi usta oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çeken Tövbeler Olsun dizisi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Dizide, mücevher imalatçısı ve aynı zamanda holding yöneticisi Namzet Horanta’nın hikayesiyle dikkat çeken dizi final yapacak.

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1'in sevilen aile komedi dizisi her pazar akşamı izleyenleriyle ile buluşuyordu. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tövbeler Olsun dizisinin, 32. bölümde final yapması bekleniyor.

Tövbeler Olsun dizisi 9 Ağustos 2020 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelmişti.

TÖVBELER OLSUN NEDEN BİTİYOR?

Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizinin kadrosunda da Seda Türkmen, hikayesi bittiği için diziden 29. bölümde ayrılıyor. Öte yandan Tövbeler Olsun, izlenme oranlarının beklenenin altında kaldığı için final yapacağı belirtiliyor. 32. bölümde biteceği söylenen dizinin daha önce de final yapabileceği kulislerde konuşulan bilgiler arasında.

TÖVBELER OLSUN KONUSU

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zincirini annlatıyor.