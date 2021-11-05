Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı olan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Brezilya’da yakalanmıştı. Salı günü Türkiye’ye getirilen Fatih Aydın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen Fatih Aydın’ın savcıya verdiği ifade ise 5 saat sürdü. Fatih Aydın ifadesinin ardından ise tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
“KARDEŞİNİN TALİMATIYLA HAREKET EDİYOR”
Savcılık Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği sevk yazısında, Fatih Aydın’ın, kardeşi Mehmet Aydın’ın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Fatih Aydın’ın da kurulan örgütte yönetici olarak faaliyet gösterdiği belirtilen sevk yazısında, “Daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu, en başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ettikleri..” ifadeleri kullanıldı.
“OYUNCULARLA YÜZYÜZE GELMEDEN..”
Çiftlik Bank oyunu sayesinde şüphelilerin yatırımcılarla yüz yüze gelmeden hileli davranışlarla oyuncuların oyuna katılmaları, uzun süre oyunda kalmaları ve daha çok yatırım yapmalarının sağlandığı belirtilen sevk yazısında, Fatih Yılmaz’ın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanması talep edildi. (Milliyet)