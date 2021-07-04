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Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

04 Temmuz 2021 Pazar - 13:00 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 13:00

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Aydın ifadesinde, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi.


"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Aydın, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi. Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mahmet Aydın, borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini belirtti.
 
Brazilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.
 
Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.
 
 
 

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