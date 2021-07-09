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Torunlarını ve kızını vahşice katletti! İlk ifadesi ortaya çıktı

09 Temmuz 2021 Cuma - 9:24 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 9:32

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesindeki evinde önceki gün tartıştığı kızı Meryem Atsak (23) ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen, daha sonra ise intihar girişimde bulunan anneanne Öznur Aydın, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından olaya ilişkin polise ifade verdi.


Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i öldürdükten sonra intihar ettiğini ileri süren Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.
 
Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre, hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede polis gözetimi altında tedavisi süren şüpheli, taburcu edildikten sonra gözaltına alınacak. Öte yandan Meryem Atsak (23) ile çocukları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak (2) dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
 

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