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Torul Belediye Başkanı Özdemir'den "corona virüse yakalandım" paylaşımı

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 16:54

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim." ifadelerini kullandı.
 
Kovid-19 sürecinin henüz bitmediğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:
"Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."
 
 

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