Toronto'daki 301 Türk yolcu tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi

Toronto'dan gelen Türk vatandaşlarını taşıyan TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak, bugün saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta yolcuların vücut ısıları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ölçüldü. Uçaktan inen yolcular daha sonra pasaport kontrol noktasına gelerek, iletişim ve sağlık durumunu bildiren formları doldurdular. 301 Türk vatandaşı, 14 günlük süreyi evlerinde geçirecek.

"TAHLİYE UÇAĞINI BEKLEDİK"

İstanbul'a gelen Türk yolculardan Ercan Sancar, "Yolculuğumuz gayet iyi geçti, güzeldi. Tahliye uçağında yer almada biraz zorlandık. Toronto'da bütün uçaklar iptal olmuştu. En son konsolosluk aracılığıyla bir tane uçak kaldırdılar. Biz de onunla gelebildik. Ben Toronto'da yaşıyorum, corona virüs nedeniyle orada takılı kaldım.

Gelemedim" dedi. Gelemedim" dedi.

"14 GÜN EVDE OLACAĞIM"

Kanada'da okuyan Oğulcan Kolbaş ise, "Biraz uzun bir yolculuk oldu. 5 seneden beri Toronto'dayım. Liseden gittim, okuyorum. Bu sene üniversiteye başlayacaktım. Türkiye'nin vaka durumu daha iyi. 22 Nisan'da bir tahliye uçağı oldu, onunla arkadaşlarım döndü. 6 Haziran'daki tahliye uçağına dolduğu için binememiştim, buna yetişebildim. 14 günlük süreyi evde geçireceğim, daha sonra arkadaşlarım ve ailemle vakit geçireceğim" dedi.