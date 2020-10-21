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Tori Spelling itiraf etti! 'Canım çok yandı'
'Beverly Hills 90210' adlı diziyle yıldızı parlayan Tori Spelling, Instagram paylaşımında, fiziksel görüntüye yönelik acımasız eleştirilerin kişileri nasıl etkilediğini açıkladı. Spelling,"Kurbağa gözlü laflarını duydukça canım çok yandı" dedi.
Tori Spelling, kendisine gözlerinin şeklinden dolayı "kurbağa" ya da "böcek" denildiğini, yetişme çağındayken bu tür eleştirilerle başa çıkmanın çok zor olduğunu anlattı.