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Torba tasarının 9 maddesi kabul edildi

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 1:48 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 1:48

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 9 maddesi kabul edildi.


Tasarının birinci maddesinde, kabul edilen önergeyle değişikliğe  gidildi. Bu kapsamda, öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı  kazandıkları pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesine ilişkin  düzenleme tasarı metninden çıkarıldı. Pasaport Kanunu'nun diplomatik pasaportlara  ilişkin 13. maddesinde ise değişiklik yapılarak, eski bakanlara ve  milletvekillerine görevde bulundukları dönemde verilen pasaportların geçerlilik  süresi düzenlendi.
 
Tasarının kabul edilen maddelerine göre, eski bakanlara ve TBMM'nin  eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların,  görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliği devam ettirilecek.
 
Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek  suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor.  Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak  tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan  veriliyor.
 
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki  hacizler şu şartların sağlanması halinde kaldırılacak:
 
"Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala  biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil  dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.  Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi."
 
Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten  itibaren üç ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek.
 
Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı  açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı  davalar mahkemelerce incelenmeyecek.
 
Yenilenebilir enerji kaynakları teşvik ediliyor
 
Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya  cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi  amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin  ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf  kapsamına alınacak.
 
Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı  geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.
 
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana gayrimenkulün ortak elektrik  ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik  enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet  kapsamında olacak.
 
Bu tesisten üretilen enerjiyi satanların belge düzenleme, defter  tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.
 
Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor
 
Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce  okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve  gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.
 
Buna göre, işverenlerce iş yerinde kreş ve gündüz bakımevi  hizmetlerinin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan  gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla her bir çocuk için  aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini aşmamak üzere bu  istisnadan yararlanılacak. Bu yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt  tutarının yüzde 50'sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar  Kurulu yetkili olacak.
 
Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş  kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar  altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem  tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınacak.
 
Net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında maaşının net asgari  ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim  indirimi sağlanacak.
 
Hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş  kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan  ödeme ve yardımlar ücret kapsamında sayılacak.
 
Vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak
 
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen,  kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için  zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi  vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak.
 
Düzenlemeyle, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya  vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona  ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin  olarak yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek cezaların muhatabı netleştiriliyor.

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