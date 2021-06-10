ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Topuklu ayakkabı giydi, dehşeti yaşadı! 'Seni geberteceğim'

Topuklu ayakkabı giydi, dehşeti yaşadı! 'Seni geberteceğim'

Ümraniye'de bir sitede tek başına yaşayan Sivil Havacılık Mezunu 25 yaşındaki Ayşenur Atış ile alt komşusu topuklu ayakkabı sesi yüzünden karakolluk oldu, yaşadıklarını böyle anlattı...

Topuklu ayakkabı giydi, dehşeti yaşadı! 'Seni geberteceğim' Ümraniye Tatlısu Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 25 Yaşındaki Ayşenur Atış 7 ay önce mahalledeki bir siteden ev kiraladı. Tek başına burada kalmaya başladı. Aylarca bir sorun yaşamadan oturdu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.