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Topuklu ayakkabı giydi, dehşeti yaşadı! 'Seni geberteceğim'
Ümraniye'de bir sitede tek başına yaşayan Sivil Havacılık Mezunu 25 yaşındaki Ayşenur Atış ile alt komşusu topuklu ayakkabı sesi yüzünden karakolluk oldu, yaşadıklarını böyle anlattı...
Ümraniye Tatlısu Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 25 Yaşındaki Ayşenur Atış 7 ay önce mahalledeki bir siteden ev kiraladı. Tek başına burada kalmaya başladı. Aylarca bir sorun yaşamadan oturdu.