Topuklu ayakkabı doğurganlığı etkiliyor mu?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, topuklu ayakkabı doğurganlığı etkiler mi sorusunu sizler için cevapladı.

Yüksek topuklu ayakkabıların; kadınlarda sırt, ayak ve ayak bileği problemlerinin yanı sıra karın fonksiyonları üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. En büyük sorunlardan biri, özellikle topuklar dikleştikçe, pelvisin öne doğru eğilmesine neden olmasıdır, bu durum sırtta ağrı oluşmasına da neden olur.

Pelvis, iç organlar için bir kova gibidir. Her organın kendi çalışma alanı vardır. Pelvis öne doğru eğildiğinde, organların doğal pozisyonlarında değişiklikler oluşur. Karnın alt kısmındaki şişliğin nedeni genellikle mide içeriğinin pelvisleri önü doğru itmesidir. Bu, mide fonksiyonunu yavaşlatabilir, menstrüel disfonksiyona yol açabilir ve nihayetinde doğurganlığı bozabilir.

Duruş bozukluğu, rahim ve üreme sistemi dahil vücuttaki her sistemi etkiler. Karın duvarı ileri doğru itildiğinde hamile kalma şansı azalabilir. Bu nedenle uzun ve sivri topuklu ayakkabıların duruş şekline zarar verecek sıklıkta ve uzun süreler boyunca giyilmemesi duruş şeklini korumak için faydalı olacaktır.

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