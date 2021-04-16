Topuklu ayakkabı doğurganlığı etkiliyor mu?

Yüksek topuklu ayakkabıların; kadınlarda sırt, ayak ve ayak bileği problemlerinin yanı sıra karın fonksiyonları üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. En büyük sorunlardan biri, özellikle topuklar dikleştikçe, pelvisin öne doğru eğilmesine neden olmasıdır, bu durum sırtta ağrı oluşmasına da neden olur.
Pelvis, iç organlar için bir kova gibidir. Her organın kendi çalışma alanı vardır. Pelvis öne doğru eğildiğinde, organların doğal pozisyonlarında değişiklikler oluşur. Karnın alt kısmındaki şişliğin nedeni genellikle mide içeriğinin pelvisleri önü doğru itmesidir. Bu, mide fonksiyonunu yavaşlatabilir, menstrüel disfonksiyona yol açabilir ve nihayetinde doğurganlığı bozabilir.
Duruş bozukluğu, rahim ve üreme sistemi dahil vücuttaki her sistemi etkiler. Karın duvarı ileri doğru itildiğinde hamile kalma şansı azalabilir. Bu nedenle uzun ve sivri topuklu ayakkabıların duruş şekline zarar verecek sıklıkta ve uzun süreler boyunca giyilmemesi duruş şeklini korumak için faydalı olacaktır.
Anne adayları için topuklu ayakkabı tehlikeli
Anne adaylarının zaten iş ve günlük hayatlarında hamilelik döneminde ayakkabı seçimi oldukça önem taşır. Babet gibi topuksuz veya yüksek topuklu ayakkabılar sıklıkla bel ağrılarına sebep olabileceğinden alçak topuklu ayakkabılar anne adayının rahatı için daha doğru bir seçim olacaktır.