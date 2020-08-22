Topuk yaylası nerede? Fenerbahçe'nin Topuk yaylası tesisleri nerede?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahip olduğu tesise ev sahipliği yapan Topuk yaylası taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Topuk yaylası nerede? İşte Topuk yaylası hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe hazırlık maçının yapılacağı Topuk yaylası taraftarlar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahip olduğu tesise ev sahipliği yapan Topuk yaylası doğal güzellikleri ile göze çarpıyor. Peki, Fenerbahçe Topuk yaylası nerede? Topuk yaylası hakkındaki bilgiler...

Toplam 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Fenerbahçe Topuk yaylası tesisleri, içerisinde çim futbol sahaları ve trekking imkanları gibi pek çok sportif faaliyete imkan tanıyor.

TOPUK YAYLASI NEREDE?

Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü mevkinde bulunan Topuk Yaylası ve Göleti Düzce’ye 38 kilometre mesafededir. Rakımı 1.280 metre olan yayladan; Abant Gölü, Odayeri Yaylası, Sinekli Yaylası ve Samandere Şelalesi'ne ulaşım imkanı bulunmaktadır. Topuk Yaylası'nda ormanın kokusu, ardından göletle buluşan sarıçam, köknar, kayın gürgen ağaçlarının görüntüsü ile birlikte farklı birçok kuş çeşidinden doğa konseri dinleyerek, patika yollarda bisiklet, gölet çevresinde çadır kampı, trekking, foto-safari vb. aktiviteler yapılabilmektedir.

Yaylada bulunan yayla göleti ortamla bütünlük arz ederek buraya olan ilgiyi arttırmakta, dağdan çıkan kaynak sularıyla beslenen gölette; aynalı sazan, kadıncık ve Hollanda Sarısı gibi balık türleri yaşamakta olup gölette olta balıkçılığı yapma imkanı vermektedir.