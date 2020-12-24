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Toprağa gömülü SD kart her şeyi ortaya çıkardı! Teröristler tek tek tespit edildi

24 Aralık 2020 Perşembe - 15:28 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 15:31

5 yıl önce 'çukur-barikat' olayları esnasında yıkılan sözde karargah binasında inceleme yapıldı. Molozlar arasında, toprağa gömülü hafıza kartı bulundu. Bilişim uzmanlarının aylarca çalışmasının sonucunda karttaki yüzlerce fotoğraf kurtarıldı, elif silahlı teröristler tek tek tespit edildi. Çukur eylemlerine katılan ve bu anlarda silahlarıyla poz veren teröristlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.


 
Şırnak Cizre'de, terör örgütünün çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında toprağa gömülü SD kart bulundu. Aylar süren çalışmalar sonrası eylemlere katılan örgüt elemanları tek tek tespit edildi.
 
5 YIL SONRA BULUNDU
 
TRT Haber'in haberine göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik araştırma başlattı. 5 yıl önceki 'çukur olayları' sırasında yıkılan sözde karargah binasında da inceleme yapıldı. Molozlar arasında toprağa gömülü hafıza kartı bulundu.
 
YÜZLERCE FOTOĞRAF TARANDI
 
Bilişim uzmanlarının çalışmaları aylar sürdü. Karttaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı. Eli silahlı teröristlerin bulunduğu fotoğraflar kare kare incelendi. Bölücü terör örgütünün gizli şehir yapılanmasına bağlı eylemciler tespit edildi.
 
Çukur eylemlerine katılan ve bu anlarda silahlarıyla poz veren teröristlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Hafıza kartındaki fotoğraflara yönelik polisin teknik incelemesi hala sürüyor.

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