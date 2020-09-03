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Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan'dan kritik açıklama! Yüzde 100'e yakın artış var
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, corona virüs salgınında aktif vaka sayısının önemine dikkat çekerek, "30 Temmuz'da 10 binlerde olan aktif vaka sayımız, 1 Eylül itibariyla 19 binlere çıkmış durumda. Yani yüzde 100'e yakın artış var" dedi ve çok önemli açıklamalarda bulundu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tanı alan kişilerin sayısının 1500'lerde olduğunu; ancak daha önemli olanın aktif vaka sayısı olduğunu söyledi.