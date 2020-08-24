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Toplu ulaşımda kademeli mesai önerisi! Saatler...

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu. Corona virüs sürecinde son aylarda toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun artmasının ardından uzmanlar, kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulundu: Sabah saat 07.00 ile 10.00 ve akşam 17.00 ile 21.00 arası. İşte detaylar....

Toplu ulaşımda kademeli mesai önerisi! Saatler... Corona virüs salgını yüzünden son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.
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