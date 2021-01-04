Toplu ulaşımda HES kodu için son 10 gün...

İstanbul'da 15 Ocak’tan sonra HES kodu eşleşmesi yapmamış İstanbulkart sahiplerinin otobüs, metro ve vapurlara binemeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, kentte yaşayan 8 milyon İstanbul kart kullanıcısından 2 milyonunun eşleşme işlemini yaptığını belirterek, 15 Ocak’tan sonra HES kodu eşleşmesi yapmamış İstanbulkart sahiplerinin otobüs, metro ve vapurlara binemeyeceğini hatırlattı.Eşleştirme işlemlerinin ardından toplu taşımada seyahatin yüzde yüz güvenilir olacağını söyleyen Cihan, “İstanbul’da vatandaşlarımızın toplu taşımayı kullanmasını istiyoruz, toplu taşımaya güvensinler. Araçlarımızda hiç aksamadan dezenfektan çalışmalarımız sürüyor. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Toplu taşıma ve toplu ulaşım araçlarında çok fazla yayılımın olmadığını kanıtlayan, gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla toplu taşımadan insanlar vazgeçmesinler” dedi.

Nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgiler “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girilerek eşleştirme işlemi yapılabilir. İşlem sırasında destek almak isteyenler ‘Alo 153’e başvurabilir.