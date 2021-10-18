Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar zorlandı. Trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 60'lara yükseldiği görüldü.
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Toplu taşımada büyük yoğunluk
Murat SOLAK - Uğur ŞAHİN /İSTANBUL,(DHA) | 18 Ekim 2021 Pazartesi - 9:36 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 9:37