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Toplu taşımada büyük yoğunluk

Murat SOLAK - Uğur ŞAHİN /İSTANBUL,(DHA) |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 9:36 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 9:37

Haftanın ilk iş gününde, Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay'da yoğunluk yaşandı. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi.


Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar zorlandı. Trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 60'lara yükseldiği görüldü. 

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metrobüs toplu taşıma cevizlibağ
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