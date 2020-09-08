Toplu taşımada ayakta yolcu yasağı mı geldi? Otobüs, metro, minibüs, metrobüs ve vapura ayakta binmek yasaklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşmasında, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere değinerek, toplu ulaşım ile ilgili açıklama yaptı. KOVİD-19 hastalığının en kolay bulaş ortamı arasında yer alan toplu ulaşım hakkında bir karar alındığını açıkladı. Peki, otobüslere ayakta binmek yasak mı? Metro, minibüs, metrobüs ve vapura ayakta binmek yasaklandı mı? Toplu taşımada ayakta yolcu yasağı mı getirildi?

Türkiye’de yeniden hızla artan coronavirüse karşı yeni tedbir kararları alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada alınan tedbirlerden birini açıkladı. Otobüs, metro, metrobüsleri içeren toplu taşıma düzenlemesini içeren bu açıklamanın ardından toplu taşıma yasağı hakkında araştırmalar arttı. Vatandaşlar arama motorları üzerinden toplu taşımada ayakta yolcu yasağı ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü. Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.

OTOBÜS VE METROBÜSLERDE AYAKTA YOLCU KARARI 3 HAZİRAN’DA DEĞİŞMİŞTİ!

3 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar vermişti.

Metro ve raylı sistem araçlarında ise oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması, şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına karar verilmişti.