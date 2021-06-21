Toplu taşıma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı? sorularının ardı arkası kesilmiyor. Risk grubunda olan vatandaşlar salgınla mücadele kapsamında alınan toplu taşıma yasağının tüm vatandaşlar için kalkması bekleniyor. Peki, toplu taşıma yasağı ne zaman kalkacak?
65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
65 yaş üzeri vatandaşlara aşı hakkı tanımlanmasına rağmen aşı hakkını kullanmayan vatandaşlar olduğundan toplum sağlığını korumak amacıyla 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlamayan vatandaşlar, hafta içi ve Cumartesi günleri yalnızca 10:00-14:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.
Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi oluşuna bakılmaksızın 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Sınav destek kurslarına giden öğrenciler, merkezi sınavlara gidenler ve hastane randevusu olanlar bu durumdan muaf tutulacak.
Kabine Toplantısında bu kısıtlamanın kaldırılacağı öngörülüyor.