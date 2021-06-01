01 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.37 EURO 10,4420 0.53
USD 8,5310 0.45 ALTIN 522,250 0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Toplu taşıma araçlarında denetim

DHA |  01 Haziran 2021 Salı - 10:04 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 10:04

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Sürücüler ile yolcuların kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, duraklarda zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, ve Kağıthane ilçelerindeki kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
 
Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı köprü üzerinde  yapıldı. Ekipler sürücülerin evrak kontrolünü yaparken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Polis, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Topu taşıma araçlarında denetimler devam ederken,durakta toplu taşıma binmek isteyen vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
 

ETİKETLER

toplu taşıma koronavirüs tedbir
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.