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Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) |  29 Nisan 2021 Perşembe - 8:58 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 8:58

Maltepe'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler durdukları minibüs ve otobüslerde sosyal mesafe ve maske uyarıları yaptı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,  Beyoğlu,  Fatih Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt, Beşiktaş  ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
 
SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARILARI YAPTI
 
Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde de denetim yapıldı. Ekipler sürücülerin evraklarını kontrol ederken, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol etti. Polis araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda sık sık uyarılarında bulundu.
 
 

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