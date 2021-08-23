Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir, kimlere verilir, nasıl hesaplanır? 2022 toplu sözleşme ikramiyesi

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Peki, Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 artış talep etmiş. Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu. Son yapılan açıklamayla Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir, kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 lira oldu.

Toplu sözleşme ikramiyesi nedir, kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

Mevcutta alınan İlave tediye ikramiyelerin dışında Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK’nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.