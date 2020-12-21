Toplu para ödemesi yapılıyor! Başvuran alıyor, en az...
21 Aralık 2020 Pazartesi - 7:43 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 7:52
On binlerce kişi yararlanıyor. En az 9 bin lira ödeniyor. Devlet destek sağlıyor. O paralar toplu olarak ödeniyor. Birçok kişi farkında olmadığı için başvuru yapmıyor, hakkını kaybediyor. Devlet vatandaşların mağdur olmaması için destek ödemelerini sürdürüyor. Destek kalemlerinden en önemlilerinden biri yetim kız çocuklarına evlenene kadar sağlanan yetim aylığı. Evlenen kişiler bu haktan yararlanamıyor. Fakat evlenirken yetim aylığının 2 yıllık ödemesi nakit olarak veriliyor. Böylece yeni evlenen çiftlerin eline toplu para geçmiş oluyor. Ayrıca çeyiz hesabı olanlara da devlet katkı sağlıyor. Yetim kız çocuklarına evlenirken 24 maaş çeyiz parası ödenirken, çeyiz hesabı ile birikim yapanlara da 11 bin 32 liraya varan devlet katkısı veriliyor. En az 9 bin TL çeyiz parası, 11 bin 32 TL devlet katkısı sağlanmış oluyor.
Binlerce kişi evlenirken bu haktan yararlandı. en az 9 bin liralık ödeme yapılıyor. Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Halen en düşük yetim aylığı 375 lira. Bu tutarda aylık alana, 9 bin lira veriliyor.
11 BİN 32 LİRA DEVLET KATKISI
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.
Yeni yılda 12 bin 37 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabilecek. Ödemeyi almak için evlendikten sonra bankaya başvurmak yeterli. (Takvim)