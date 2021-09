Toplu cinsel ilişki, saadet zinciri, tarikat dünya bunu konuşuyor! Aralarında ünlü isimlerde var

Son olarak üst düzey isimlerine verilen hapis cezalarıyla gündeme gelen Nxivm, 1990'larda ilk kurulduğunda kendini kişisel gelişim odaklı seminerler düzenleyen çok aşamalı bir pazarlama şirketi olarak konumlandırdı. Ancak New York Times'da 2017'de yayımlanan bir haber bu masum görünüşlü organizasyonun gerçek yüzünün kısa sürede ortaya dökülmesini sağladı. Haberde Nxvium'un kadın üyelerinin kurucu Keith Raniere tarafından şantaj ve korkutma yoluyla cinsel ilişki köleleri olarak kullanıldığı ön sürülüyordu.

Haber üzerine başlatılan federal soruşturma kapsamında aralarında Raniere ve bir dönem Türkiye'de de yayınlanan Smallville dizisiyle tanınan oyuncu Allison Mack'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sanıkların birçoğu ifadelerinde New York Times haberindeki iddiaları doğrulayan itiraflarda bulundu.

Bu gelişmelerin ardından Nxivm faaliyetlerine son verirken, Raniere cinsel ilişki ticareti suçlamasıyla hüküm giydi ve 120 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 8 Eylül Çarşamba günü de Raniere'in Nxivm'daki kurucu ortağı ve grubun yöneticisi Nancy Salzman, 42 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

BİR KİŞİSEL GELİŞİM GURUSU VE BİR HEMŞİRE

Her şey 1998 yılında başladı. O tarihte Nxivm ABD 'nin New York eyaletinin Albany şehrinde bir kişisel gelişim pazarlama şirketi olarak kuruldu. Nxivm'un arkasında iki isim vardı: Kişisel gelişim gurusu olduğunu iddia eden Keith Raniere ile eski bir psikiyatri hemşiresi ve danışman olan Nancy Salzman.

Nxium kendini "insan olmanın anlamına dair önemli soruları yanıtlamayı ve insanları güçlendirmeyi amaçlayan, insanî prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" olarak nitelendiriyordu.

İNSAN POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEYE 7500 DOLAR

Şirketin 20 yıllık faaliyet süreci boyunca düzenlediği seminerlere 16 binden fazla kişi katıldı. Bunların çoğunluğu Üst Düzey Başarı Programları (kısaca ESP'ler) kapsamında "insan potansiyelini gerçekleştirmek" amacıyla tasarlanmış atölye çalışmalarına katılıyordu. ESP'lerin ücreti kişi başı 7500 doları buluyordu.

Kuruculardan Keith Raniere 1960 yılında Brooklyn'de doğmuş ve New York'ta bulunan Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden 1982'de mezun olmuştu. Nancy Salzman ise 1954'te Newark New Jercsey'de doğmuş daha sonra hemşirelik lisansı almıştı.

Rainere, kendi internet sitesinde "Nxivm'un kavramsal kurucusu", verimli bir mucit ve yazar olarak tanımlanıyor. Salzman ise internet sitesinde "sağlık hizmetleri, insan potansiyeli ve insanın güçlendirilmesi alanlarında 30 yıllık kapsamlı araştırmaları ve çalışmaları" ile övünürken "inanılmaz bir bilgi, bilgelik ve deneyim zenginliğine" sahip olduğunu ifade ediyor.

ZENGİN VE NÜFUZLU KİŞİLER DE DESTEK VERDİ

Forbes'un 2003 yılında yayımladığı Nxivm'la ilgili bir dosyada iş insanı Sheila Johnson, Meksika eski Devlet Başkanı Vicente Fox'un kızı gibi isimler grubun üyeleri arasında sayılıyordu. Vanity Fair'in bir haberine göre ise, içki üreticisi Seagram'in varisleri Clare ve Sara Bronfman, Nxivm'a yatırım yapacağım diye 100 milyon dolardan fazla para batırmıştı.

Şirketin adı Nxivm "neksiyum" olarak okunuyor ancak ne anlama geldiğine dair kimsenin bir fikri yok. Geçen yıl grubun iç yüzünü ortaya döken ifşacılardan biri bu kelimenin Latince "nexum"dan geliyor olabileceğini öne sürdü. Nexum, Roma İmparatorluğunda uygulanan bir tür borç sözleşmesiydi. Nexum'lar kapsamında borç alan kişiler ödeme teminatı olarak kendi bedenlerini ipotek ediyordu. Eğer ödeme sağlanamazsa, borcu alan verenin kölesi haline geliyordu.

Bu bağlantı bir teoriden öteye geçemedi ancak gerçeklik payı varsa Raniere'in daha kuruluş aşamasında nasıl niyetlere sahip olduğunu anlamak açısından önemli bir ihtimal olarak değerlendirildi.

İLK SAADET ZİNCİRİ DE DEĞİL

2000'lerin başlarında Nxivm'la ilgili ABD basınında çıkan haberlerde, şirket bir saadet zinciri olarak anılmaya başladı. Forbes 'un 2003 tarihli New York Savcısı i haberinde Raniere'in Nxivm'u kurmadan önce yılda 33 milyon dolar getiren bir başka saadet zincirini yönettiği öne sürüldü.

Consumers' Buyline adı verilen bu girişim de çok aşamalı bir pazarlama şirketi olarak çalışıyordu. Bünyesinde 250 bin kişi bulunan Consumers' Buyline'ın iddiası çeşitli ürün ve hizmetleri önemli indirimlerle satın alabilme imkânını sağlamasıydı.

1993 yılında Consumers' Buyline'ı bir saadet zinciri olmakla suçlayan bir iddianameyi mahkemeye sundu. Raniere bu suçlamaları reddetti ve 40.000 dolarlık bir anlaşma sonucu dava kapandı.

Forbes'da 2003'te yayımlanan "Cult of Personality" (Kişilik Tarikatı) isimli makale, Nxivm'un saadet zinciri özellikleri gösterip göstermediğini soruşturuyordu.

Kendisi de geçmişte Nxivm'un eğitim lerine katılmış olan Seagram'in müteveffa CEO 'su Edgar Bronfman Sr., dergiye yaptığı açıklamada "Bence bu bir tarikat" demişti. Vanity Fair, bu sözlerin Raniere, Salzman ve Bronfman'ın kızı Sara'yı oldukça üzdüğünü yazdı.

YEREL BASIN BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYORDU

Nxivm'un faaliyetleri yerel medyanın da ilgisini çekiyordu. Örneğin New York'un kuzeyinde Albany çevresinde yayımlanan The Times Union isimli yerel gazete , 2012'de Nxivm'un amaçlarını sorgulayan bir haber yaptı. Haberde, "Bazı uzmanlar bu sıra dışı eğitim işinin arkasındaki guru olan Keith Raniere'in gerçekte bir tarikat lideri olduğunu söylüyor" ifadeleri kullanıldı.

Habere göre Raniere grup içinde "Vanguard" (öncü) olarak anılıyor, takipçiler Salzman'dan da "Perfect" (mükemmel) olarak bahsediyordu. The Times Union ayrıca Nxivm'un içinde birbirine sıkı sıkıya bağlı kadınlardan oluşan bir grup olduğunu, bu kadınların Raniere'in "bakımıyla ilgilendiğini, faturalarını ödediğini ve cinsel ihtiyaçlarını tatmin ettiğini" de yazdı.

Tarikat İzcisi olarak tanınan uzman Rick Ross gazeteye, "Nxivm, lider Keith Raniere'in etrafını yakından sarma babında bugüne kadar gördüğüm en uçtaki gruplardan biri" diye konuştu.

SARAH EDMONDSON 2017'DE NEW YORK TIMES'A KONUŞTU

Ancak asıl gümbürtüyü New York Times'ın 17 Ekim 2017 tarihli haberi kopardı. Haberde kadınların özel bir törenle damgalandığı ve cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığı iddia ediliyordu. İddiaların kaynağı eski bir Nxium üyesi olan Sarah Edmondson'dı. Edmondson grupta geçirdiği dönemde yaşadıklarını teker teker anlatmıştı.

Habere göre, Edmondson, Nxivm'un içindeki gizli örgüte Nancy Salzman'ın kızı Lauren Salzman aracılığıyla 2000'lerin ortalarında dahil olmuştu. Gruba dahil olmadan önce kendisi için yıkıcı olabilecek bazı bilgileri Nxivm liderleriyle paylaşmak zorunda kalmıştı. Onlar da bu bilgileri teminat olarak saklıyordu.

EFENDİLER VE İTAAT EDEN EŞLİKÇİ KADINLAR

Yolu Nxivm'dan geçmiş birçok kadın New York Times'a Nxivm'un iç yapısının birbirinden ayrı çemberlerden oluştuğunu anlattı. Bu çemberlerin her birinin bir "efendi"si vardı ve bu efendilerin her biri bir grup cinsel ilişkikölesine hükmediyordu.

(New York Times 30 Mayıs 2018'de Nxivm'u bir daha gündemine aldı. Bu haberde bahsi geçen bu organizasyonun adının "Dominus Obsequious Sororium" olduğu ortaya çıktı. Söz konusu Latince ifade "itaat eden kadın eşlikçileri yöneten efendi" anlamına geliyordu. Gruba kısaca DOS adı veriliyordu.)

Edmondson, New York Times'a vücudundaki yara izlerini de gösterdi ve Keith Raniere anlamında K ve R harflerine benzeyen izlerin gruptaki tüm kadınların vücutlarında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de de yayınlanan Dynasty (Hanedan) dizisinin oyuncularından Catherine Oxenberg de New York Times'a, kızı India'nın çeşitli ritüellerle bu gruba katıldığını açıkladı.

ABD YARGISININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

New York Times'ın ifşaları Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturma başlatmasına yol açtı. İlk haberden iki ay sonra Bakanlık'tan yapılan açıklamada Nxivm'un faaliyetleriyle ilgili inceleme yapıldığı duyuruldu.

26 Mart 2018'de Raniere, Meksika'nın tatil kasabası Puerto Vallarta'da yakalanarak Teksas'a götürüldü. Yetkililerin yaptığı açıklamada Raniere'in New York Times'ın haberinin yayımlanmasından sonra Meksika'ya kaçtığını bildirildi.

FBI'ın davadan sorumlu direktör yardımcısı William Sweeney, Raniere'in gözaltına alındığını açıkladığı basın toplantısında, "Raniere cinsel ilişki kölesi olarak gördüğü kadınları aşağılama ve manipüle etme girişimlerinde gücünü iğrenç bir biçimde kötüye kullanmıştır" diye konuştu.

Raniere hakkında hazırlanan iddianamede cinsel ilişki ticareti yapmak, cinsel ilişki ticareti yapmak için komplo kurmak ve angarya için komplo kurmak suçlamaları yer aldı.

50'DEN FAZLA CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ

İddianame metninde Raniere'in "gizli bir kadınlar topluluğu oluşturduğu, bu gruptaki kadınlarla ilişkiye girdiği, kadınların vücutlarını adının baş harfleriyle damgaladığı, kadınları fazlasıyla kişisel bilgilerini yayınlamak ve mallarına el koymakla tehdit ederek zorladığı" detayları yer aldı.

Bir müştekinin ifadesine de yer verilen iddianamede Raniere'in takipçilerine, "Erkeklerin birden fazla cinsel ilişki partneri olması gerekir, kadınlar ise tekeşli olmalıdır" dediği belirtildi. O dönemde NBC News'ün yayımladığı bir haberde de Raniere'in 50'den fazla cinsel ilişki kölesi olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'DE TANINAN OYUNCULAR DA VAR

30 Mart 2018'de Smallville dizisiyle tanınan oyuncu Kristin Kreuk, Nxivm'in bir üyesi olduğu yönündeki haberlere açıklık getirmek için Elle dergisine bir röportaj verdi. Nxivm'un kişisel gelişim kurslarına katıldığını doğrulayan Kreuk, DOS grubu ile ise herhangi bir bağı olmadığını belirtti.

Kreuk geçen yıl yaptığı açıklamada da, "Utangaçlığımı yenmek için Nxium'un yoğunlaştırılmış ESP'lerine katıldım. Kişisel gelişim amaçlı olduğunu düşündüğüm bu eğitimler işe yarıyordu bu yüzden programa devam ettim" ifadelerini kullandı ve ekledi: "İç halkanın bir parçası olduğum ya da cinsel ilişki kölesi kadınlardan biri olduğum yönündeki suçlamalar kesinlikle yanlıştır."

Kreuk, kursları aldığında 23 yaşında olduğunu da belirtti. Bir başka deyişle Kreuk eğitimlere katıldığında 2006 yılıydı.

MACK ÜNLÜLERE DM'DEN YAZIYORDU

20 Nisan 2018'de bir başka Smallville oyuncusu, Allison Mack cinsel ilişki ticareti yapmak, cinsel ilişki ticareti yapmak için komplo kurmak ve angarya için komplo kurmak suçlamalarıyla gözaltına alındı. O zaman yayınlanan bir CNN haberine göre, Mack iki kadının suçlamaları üzerine yetkililerin radarına girmişti. Kadınlar Mack'in kendilerini Raniere'le cinsel ilişkiye girmeye zorladığını söylüyordu.

Savcılık Mack'in kadınların iş birliği karşılığında ekonomik kazanç elde ettiğini öne sürdü. Kadınlar kendilerine Raniere'le beraber olmaları için şantaj yapıldığını da iddia etti.

Aynı dönemde Insider, Mack'in Twitter üzerinden bazı tanınmış feministlere gönderdiği şifreli mesajları ifşa etti. Mack, mesajlarında bu kişileri "kadınları içten dışa güçlendirmeye odaklanan bir oluşuma" davet ediyordu. Mack'in mesaj yolladığı kadınlar arasında oyuncu Emma Watson, ebeveynlik uzmanı Stefanie Wilder-Taylor ve şarkıcı Kelly Clarkson gibi isimler bulunuyordu.

Kısa süre içinde mahkemeye çıkarılan Mack suçlamaları reddetti ve 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

RANIERE'IN YERİNİ BRONFMAN ALDI

21 Nisan 2018'de New York Post'ta yayımlanan bir başka haber Nxivm'u operasyonlarını Albany'den Brooklyn'e taşıdığını bildirdi. Haberde Raniere'in yargı sürecinde Seagram'in multimilyoner varisi ve kıdemli Nxivm üyesi Clare Bronfman'ın yönetimi üstlendiği bilgisi de yer aldı. Gazeteye konuşan bir kaynak Raniere ve Mack'in yargılanmasıyla grubun "kriz moduna" geçtiğini söyledi.

4 Mayıs 2018'de hâkim karşısına çıkan Raniere tüm suçlamaları reddetti. Duruşmanın ardından NBC News'e konuşan avukatları, Nxivm içinde "her şeyin rızaya dayalı" olduğunu söyledi.

Avukatlardan Marc Agnifilo, "Kendilerini damgalayan birçok bilinen erkek grubu var. Bir grup kadın bunu yaptığında hemen kurban oluyorlar" diye konuştu. Raniere'in tutuklu yargılanmasına karar verildi.

LEĞEN KEMİKLERİNE DAĞLAMA YOLUYLA İŞARET

Allison Mack, 30 Mayıs 2018'de New York Times Magazine'e yaptığı açıklamada, cinsel ilişki tarikatının üyelerini damgalamanın kendi fikri olduğunu açıkladı. Dövmelerin yeterince güçlü bir iz bırakmadığını belirten Mack, "'Ne dövmesi ya?' dedim. İnsanlar sarhoş olup oralarına buralarına dövmeler yaptırıyorlar. Benim de iki dövmem var ve hiçbir anlam ifade etmiyorlar" diye konuştu.

Derginin haberinde yüz binlerce Nxivm üyesinin KR damgasıyla damgalandığı belirtildi. Dahası habere göre Mack de bir zamanlar Raniere'in kölelerinden biriydi. Mack gruba yeni bir köle edindiğinde sadece Ranier tarafından değil Mack tarafından da damgalanıyordu çünkü kadınların leğen kemiklerinin üzerine dağlama yoluyla işlenen sembol farklı açılardan bakıldığında A ve M harflerine de benziyordu.

2018'DE FAALİYETLERİNE SON VERDİ

12 Haziran 2018 tarihinde Nxivm, internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak tüm faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklama şöyleydi:

"Tüm NXIVM/ESP kayıtlarını, müfredatını ve etkinliklerini ikinci bir bilgilendirmeye kadar askıya aldığımızı derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Yaklaşan etkinliklere/programlara kaydolmuş kişilere bilgi vermek için temasta olacağız.

Faaliyetlerimizin kesintisi nedeniyle hayal kırıklığına uğramış olmakla birlikte bunun şirketimizin şu an karşı karşıya olduğu sıra dışı koşullar nedeniyle gerekli olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızın değerine ve inanmaya devam ediyor, bu suçlamalar çözüldüğünde girişimlerimize yenide başlamayı dört gözle bekliyoruz."

SUÇ LİSTESİ ÇOK UZUN

24 Temmuz 2018'de dört kişi daha gözaltına alındı. Bunlar Clare Bronfman, Nancy Salzman, Lauren Salzman ve Kathy Russell'dı. Kadınlar Nxivm kapsamında haraç toplamak için komplo kurmakla suçlanıyordu. Savcılığı iddianamesinde dört kadının da Raniere'e cinsel ilişki partneri olacak kadınları gruba kazandırdığı belirtildi.

Daily Beast'in yayımladığı iddianamede kadınlar "taciz, zorlama, düşmanları ve grubu eleştiren kişileri korkutmak ve bu kişilere saldırmak için yargıyı kötüye kullanma" ile suçlanıyordu. İddianamede ayrıca kimlik hırsızlığı, ekonomik çıkar için yabancılara yataklık, zorla para sızdırma, angarya, cinsel ilişki ticareti, kara para aklama, para transferi sahtekarlığı ve adaletin tecellisine engel olma gibi suçlamalar sıralanıyordu.

Bronfman, "girişimin bir üyesi ve Nxivm'un üst düzey bir üyesi" olarak nitelendiriliyor, milyarderin 2009-2018 arasında kurumun yönetim kurulunda görev yaptığı belirtiliyordu.

PİŞMANLIK AÇIKLAMALARI GELMEYE BAŞLADI

13 Mart 2019'da hâkim karşısına çıkan Nancy Salzman, haraç toplama komplosu suçlamasını kabul etti. Nxivm'u eleştirenlerin e-postalarını hack'lediğini itiraf eden Salzman, grup içindeki görevi gereği kadınların denetimini üstlendiğini de söyledi. Nxivm'un sırlarını sızdırdığından şüphelenilen kişilerin kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirdiğini ifade eden Salzman, "Şunu bilmenizi istiyorum: Suçumu kabul ediyorum çünkü gerçekten de suçluyum. Yaptığım şeylerin bazılarının sadece yanlış değil, aynı zamanda suç da olduğunu kabul ediyorum" diye konuştu.

Salzman'ın suçunu kabul etmesinden birkaç saat sonra federal savcılar Raniere hakkındaki suçlamalara çocuk pornosunu da ekledi.

Reuters'ın ulaştığı ek iddianamede Raniere'in bir çocuğu cinsel ilişkiye zorladığı, bu anları görüntülediği ve 2005-2018 yılları arasında çocuk pornosu bulundurduğu detayları yer aldı. Brooklyn'de gerçekleştirilen duruşmada, savcılık Raniere'in daha sonra cinsel ilişki köleleri arasına katılan 15 yaşında bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

"BİR KADINI İKİ YIL BOYUNCA EVİMDE HAPİS TUTTUM"

27 Mart 2019'da bu kez Clare Bronfman mahkemeye çıktı. Yargıcın Bronfman'ın Michael Avenatti tarafından temsil edilip edilmediğini sormasıyla başlayan bir tartışma sonucu Bronfman baygınlık geçirdi. Zira bu duruşmadan birkaç gün önce Avenatti, Nike 'dan 20 milyon dolar sızdırmakla suçlanmıştı.

Nancy Salzman'ın kızı Lauren da 2 Nisan 2019'da yargıç karşısına çıkarıldı. 42 yaşındaki Lauren Salzman da haraç ve haraç komplosu suçlamalarını kabul etti. Salzman ayrıca bir kişiyi evinde iki yıl boyunca kilit altında tutup kişisel kölesi olarak kullandığını da itiraf etti.

Salzman, "Bilinçli ve niyetli bir biçimde kim olduğunu bildiğim Jane Doe 4 isimli kadını evimin bir odasında tuttum" derken, DOS grubunun bir üyesi olduğunu da doğruladı.

MACK DE GERİ ADIM ATTI

İlk ifadesinde masum olduğunu söyleyen Allison Mack, 8 Nisan 2019'daki duruşmasında ifadesini değiştirip haraç komplosu ve haraç suçlamalarını kabul etti. Mack, "Daha iyi bir insan olabileceğimi biliyorum ve olacağım" diye konuştu.

Clare Bronfman da 19 Nisan 2019'daki duruşmasında ABD'ye sahte çalışma vizesiyle girmiş yabancı bir kadına yataklık etmek ve kadını hem kendi işleri hem de Nxivm'un işleri için kullanma suçlamasını kabul etti. Reuters 'ın aktardığına göre Bronfman ayrıca Raniere'in ölü bir kadının kredi kartını kullanmasına da yardım etti.

Bronfman, savcılıkla olan anlaşması kapsamında 6 milyon dolarından feragat etti. Bronfman ayrıca 27 ay ve altındaki sürelerde verilecek herhangi bir hapis cezasını temyize götürmemeyi kabul etti. Bronfman mahkemede, "Dünya için iyi bir şey yapmak ve insanlara yardım etmek istedim. Ama hatalar yaptım" diye konuştu.

Nxivm'un muhasebecisi olarak görev yapan Kathy Russell da bir vize sahteciliği suçlamasını kabul etti. Russell'a 6 ila 12 ay hapis cezası verilmesi bekleniyor.

RANIERE 'MASUMUM, HER ŞEY RIZAYA DAYALI ' DEDİ

Rainere'in davası 7 Mayıs 2019 günü Brooklyn Federal Bölge Mahkemesi'nde başladı. Haraç, para sızdırma, çocuğun cinsel sömürü, çocuk pornosu bulundurma gibi nice suçla yargılanan Rainere'le ilgili olarak Savcı Tanya Hajjar, açılış konuşmasında "suç patronu" ve "genç kadınları avlayan bir avcı" ifadelerini kullandı. The Times Union'ın haberine göre Hajjar, Rainere'in takipçilerinin direncini kırmak için utandırma ve aşağılama tekniklerine başvurduğunu söyledi.

Yargıç duruşmalar başlamadan önce savcıların Rainere'e ait bir bilgisayarda bulunan çocuk pornosu görsellerini (15 yaşında olan bir kız çocuğunun iki fotoğrafı) mahkemeye sunabileceğine karar verdi.

Rainere'in duruşması sırasında "kölelerinin" birçoğu ifade verdi. Raniere suçlamaları reddederken avukatı kadınlarla kurulan ilişkileri "rızaya dayalı" olarak nitelendirdi.

19 Haziran 2019 günü Raniere tüm cinsel ilişki ticareti ve angarya suçlamalarından suçlu bulundu. Avukatı Marc Agnifilo, Associated Press'e yaptığı açıklamada müvekkilinin temyize gitmeyi planladığını belirterek, "Keith masum olduğunda ısrarcı. Bugün onun için çok üzücü bir gün. Bence sonuca şaşırmadı ama herhangi bir yanlış yapmak istemediğinin altını çiziyor" diye konuştu.

BİR DE SAADET ZİNCİRİ DAVASI AÇILDI

Ancak davalar bununla bitmedi. 28 Ocak 2020'de bu ke 80'den fazla kişi Nxium'a bir saadet zinciri işlettikleri gerekçesiyle dava açtı. Raniere ve 14 üst düzey Nxium yöneticisinin adının geçtiği iddianamede, grubun liderleri "cinsel ilişki ticareti, borç köleliği, angarya ve insan ticareti ile de suçlanıyordu.

Bazı üyeler bir psikolojik deneye tabi tutulduklarını iddia etti. Bu üyeler gittikçe artan şiddet sahnelerine maruz bırakılıyordu. Söz konusu sahneler arasında Meksika'da beş kadının kafalarının kesilmesi ve vücutlarının parçalanmasının görüntüleri de yer alıyordu.

Bu davanın akıbeti henüz kesinleşmiş değil ama Clare Bronfman 30 Eylül 2020'de Nxivm'daki rolü nedeniyle 81 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Bronfman'ın Nxivm'a milyonlarca dolar yatırdığını ve örgütün lideri olduğunu savunan savcılar 5 yıl hapis istemişti ancak yargıç Nicholas G. Garaufis, bu sürenin kısa olduğuna karar verdi.

Garafuis ayrıca Bronfman'ın 6 milyon dolardan feragat etmesine, 500.000 dolar para cezası ödemesine ve kurbanlardan birine 96.605 dolar ödemesine hükmetti.

RANIERE'E 120 YIL HAPİS

27 Ekim 2020'de Keith Raniere'in cezası açıklandı: 120 yıl hapis.

Karardan birkaç gün önce NBC News'e bir röportaj veren Raniere, "Evet, ben masumum" dedi ve şöyle devam etti: "Buna rağmen, bu çok ama çok insanın canını yakan korkunç bir trajedi. Ben yaşananların temel itici gücünün baskı olduğunu düşünüyorum ama gerçekte ifade etmekte zorlandığım başka bir mesele var. Burada korkunç bir adaletsizlik var. Benim şeytan olduğumu düşünün ya da düşünmeyin, adalet sürecinin incelenmesi gerekiyor."

Nxivm davası bu yaz ortalarında Allison Mack'in cezasının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Mack kadınları cinsel ilişki kölesi olmaları için manipüle ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mack, cezanın açıklanmasından önce mahkemeye yazdığı mektupta eylemleri nedeniyle "sonsuza dek pişman olacağını" söyledi ve "vicdan azabı ve suçlulukla dolu" olduğunu belirtti.

Mektubunda, "Nxivm'a getirdiğim herkesten özür diliyorum. Sizi sapkın bir adamın alçakça ve duygusal istismar içeren planlarına maruz bıraktığım için üzgünüm" ifadelerini kullanan Mack'in 29 Eylül'e kadar hapishaneye teslim olması gerekiyor.

ANNE KIZ SALZMAN'LARIN CEZALARI DA BELLİ OLDU

Nxivm'un bir diğer üst düzey ismi Lauren Salzman da 28 Temmuz 2021'de cezasının belirlenmesi için mahkemeye çıktı. Hakim, Salzman'ın tutukluluk süresinin yeterli olduğuna karar vererek fazladan hapis cezası öngörmedi. Ancak Salzman'a 5 yıl denetimli serbestlik uygulanacak. Salzman ayrıca 300 saat kamu hizmeti cezasına da çarptırıldı.

Salzman hakkında iddianame hazırlandıktan sonraki yılları ev hapsiyle geçirmişti.

Son olarak 8 Eylül günü Lauren'ın annesi Nancy Salzman da 42 ay hapis cezasına mahkum edildi. Cezanın açıklanmasından önce avukatları yaptıkları konuşmada Nancy Salzman'ı "kandırılmış, kontrol edilmiş, aşağılanmış ve nihayetinde egoist, kendini beğenmiş bir cinsel ilişki manyağı tarafından suça itilmiş" bir kadın olarak nitelendirdi.

Avukatlar Salzman'ın Raniere tarafından "sömürüldüğünü" belirterek, "Keith Raniere'in iş birlikçisi ve Nxivm topluluğunun kolaylaştırıcısı olarak yaptığı yanlışların tüm ağırlığını her gün omuzlarında taşımakta olduğunu" söyledi.

Savcılık da Salzman için 41 ay hapis cezası istemişti ancak Yargıç Garaufis, bu talebin bir ay üstünü uygun gördü. (Hürriyet)